Formula 1, Leclerc e Sainz in coro: "C'è molto da lavorare"

QUI FERRARI

Entrambi i piloti poco soddisfatti del loro venerdì di libere a Spa: "Non le prestazioni che ci aspettavamo"

Charles Leclerc commenta con un po' di delusione la sua performance nel venerdì di prove libere a Spa: "Abbiamo ancora un bel po’ di lavoro da fare - ha ammesso il monegasco della Ferrari -. La prima sessione di libere è stata piuttosto positiva, mentre la seconda si è rivelata più complicata. Abbiamo una notte davanti per mettere mano al setup della vettura e credo che ci possiamo aspettare una giornata migliore per domani. A livello di bilanciamento ero abbastanza soddisfatto, ma la prestazione sul giro non era quella che ci aspettavamo. Le condizioni della pista erano difficili, ma erano uguali per tutti e sembra che rimarranno le stesse per il resto del fine settimana, quindi ci dobbiamo abituare a gestirle. L'incidente? Finire contro le barriere non è stato il migliore dei modi per concludere il venerdì, ma sono domani e domenica le giornate che contano e io farò in modo di imparare dall’errore che ho commesso". Getty Images

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Carlos Sainz: "È bello essere tornati in pista, specie su un circuito come questo, che regala sempre sensazioni straordinarie. Me la sono goduta. In termini di prestazione, tuttavia, non si è trattato del migliore dei venerdì. Non abbiamo avuto modo di completare un long run vero e proprio e anche il lavoro in configurazione da qualifica non è stato perfetto a livello di bilanciamento. Abbiamo parecchio da fare questa notte, ma sono fiducioso che possiamo migliorare e trovarci in una posizione più interessante domani".