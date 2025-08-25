Cesari: "Cambiaso espulso, ecco quante giornate rischia"

Andrea Cambiaso è stato espulso contro il Parma, Graziano Cesari analizza l'episodio a Pressing: "Grande ingenuità, calcio e manata al volto dell'avversario. Per il fallo di reazione il regolamento è chiaro: due giornate di squalifica". Domenica la Juventus andrà sul campo del Genoa mentre nel turno successivo di campionato, dopo la sosta per le Nazionali, allo Stadium arriverà l'Inter: a meno di sconti, Cambiaso non ci sarà nel big match.