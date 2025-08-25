Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
juventus

Cesari: "Cambiaso espulso, ecco quante giornate rischia"

L'ex arbitro e moviolista di Pressing analizza la reazione che è costata il cartellino rosso al terzino della Juventus: salterà il big match con l'Inter?

25 Ago 2025 - 09:54
03:12 

Andrea Cambiaso è stato espulso contro il Parma, Graziano Cesari analizza l'episodio a Pressing: "Grande ingenuità, calcio e manata al volto dell'avversario. Per il fallo di reazione il regolamento è chiaro: due giornate di squalifica". Domenica la Juventus andrà sul campo del Genoa mentre nel turno successivo di campionato, dopo la sosta per le Nazionali, allo Stadium arriverà l'Inter: a meno di sconti, Cambiaso non ci sarà nel big match.

Leggi anche

Tudor: "Vlahovic è concentrato e fa quello che deve, ma l'ultima parola spetta alla società"

cambiaso
parma
inter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:42
Vlahovic, quale futuro?

Vlahovic, quale futuro?

03:12

Cesari: "Ecco quante giornate rischia Cambiaso". Salta l'Inter?

01:14
Trevisani: "La Roma è diventata... l'Atalanta giallorossa"

Trevisani: "La Roma è diventata... l'Atalanta giallorossa"

03:11
Biasin: "Le parole di Oriali? Non mi sorprendono..."

Biasin: "Le parole di Oriali? Non mi sorprendono..."

01:14
Pazzini: "Scudetto, Conte ha un grande vantaggio: ecco quale"

Pazzini: "Scudetto, Conte ha un grande vantaggio: ecco quale"

02:13
Torna lo scontro Trevisani vs Sabatini: c'entra ancora... Allegri

Torna lo scontro Trevisani vs Sabatini: c'entra ancora... Allegri

00:45
Tacchinardi: "Il centrocampo del Napoli è tra i migliori d'Europa"

Tacchinardi: "Il centrocampo del Napoli è tra i migliori d'Europa"

02:58
Ordine: "Milan, non puoi arrivare all'ultima settimana senza attaccante"

Ordine: "Milan, non puoi arrivare all'ultima settimana senza attaccante"

01:41
Tacchinardi: "Milan, mercato non all'altezza: si è indebolito"

Tacchinardi: "Milan, mercato non all'altezza: si è indebolito"

01:31
Napoli-Inter, chi è la favorita?

Napoli-Inter, chi è la favorita?

01:46
Pazzini: "Lucca, ci servi in Nazionale!"

Pazzini: "Lucca, ci servi in Nazionale!"

01:10
Sabatini: "Il Napoli è più forte dell'anno scorso

Sabatini: "Il Napoli è più forte dell'anno scorso

03:34
Manganiello fa la storia: la prima spiegazione Var di un arbitro di Serie A

Manganiello fa la storia: la prima spiegazione Var di un arbitro di Serie A

02:08
Tacchinardi stuzzica Biasin: "Perché Fabregas non è andato all'Inter?"

Tacchinardi stuzzica Biasin: "Perché Fabregas non è andato all'Inter?"

02:02
Le Pagelle della 1ª giornata

Le Pagelle della 1ª giornata

01:23
Trevisani: "Questa giocata di Nico Paz la fa solo Messi!"

Trevisani: "Questa giocata di Nico Paz la fa solo Messi!"

01:14
Tacchinardi: "Kalulu esterno? Tudor sembrava Allegri"

Tacchinardi: "Kalulu esterno? Tudor sembrava Allegri"

03:05
La moviola di Juve-Parma: polemiche sul gol di David, fuorigioco di Kelly?

La moviola di Juve-Parma: polemiche sul gol di David, fuorigioco di Kelly?

02:14
Biasin: "Vlahovic resta volentieri alla Juve"

Biasin: "Vlahovic resta volentieri alla Juve"

01:56
Ordine: "Milan, devi prendere Vlahovic!"

Ordine: "Milan, devi prendere Vlahovic!"

03:01
Pazzini: "Vlahovic è meglio di Kolo Muani"

Pazzini: "Vlahovic è meglio di Kolo Muani"

01:50
Sabatini: "David sembra Pippo Inzaghi"

Sabatini: "David sembra Pippo Inzaghi"

01:16
Tacchinardi: "Vlahovic ritrovato, ha gli occhi della tigre"

Tacchinardi: "Vlahovic ritrovato, ha gli occhi della tigre"

00:36
Trevisani: "La Juve ha tre campioni: Bremer, Thuram e Yildiz"

Trevisani: "La Juve ha tre campioni: Bremer, Thuram e Yildiz"

00:41
Tacchinardi: "Yildiz fuoriclasse, è il leader della Juve"

Tacchinardi: "Yildiz fuoriclasse, è il leader della Juve"

01:42
Vlahovic, quale futuro?

Vlahovic, quale futuro?

I più visti di Pressing

Cesari: "Ecco quante giornate rischia Cambiaso". Salta l'Inter?

La moviola di Juve-Parma: polemiche sul gol di David, fuorigioco di Kelly?

La moviola di Juve-Parma: polemiche sul gol di David, fuorigioco di Kelly?

Trevisani: "La Roma è diventata... l'Atalanta giallorossa"

Trevisani: "La Roma è diventata... l'Atalanta giallorossa"

Manganiello fa la storia: la prima spiegazione Var di un arbitro di Serie A

Manganiello fa la storia: la prima spiegazione Var di un arbitro di Serie A

Pazzini: "Vlahovic è meglio di Kolo Muani"

Pazzini: "Vlahovic è meglio di Kolo Muani"

Tacchinardi: "Yildiz fuoriclasse, è il leader della Juve"

Tacchinardi: "Yildiz fuoriclasse, è il leader della Juve"