Formula 1, il Circus approda a Madrid: primo appuntamento fissato per il 2026

IL NUOVO CIRCUITO

L'accordo verrà presentato nella mattinata di martedì 23 gennaio alla presenza del presidente e Ceo della Formula 1 Stefano Domenicali

© red-bull Madrid avrà un suo gran premio di Formula 1. L'annuncio ufficiale deve ancora arrivare, tuttavia il presidente e Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, sarà al Parco Fieristico Ifema nella mattinata di martedì 23 gennaio per presentare il nuovo circuito che a partire dal 2026 ospiterà il Mondiale. La presentazione avverrà alla presenza del presidente di Ifema, José Vicente de los Mozos, la governatrice di Madrid, Isabel Diaz Ayuso e il sindaco José Luis Martinez Almeida che spiegheranno i dettagli dell'evento.

Secondo le indiscrezioni riportate dai media spagnoli, il gran premio si dovrebbe svolgere su un circuito urbano in parte coperto, disegnato dall'azienda italiana Dromo vincitrice del concorso, con tanto di box e pista principal a Valdebebas, vicino l'aeroporto di Barajas, nei pressi della cittadella sportiva del Real Madrid. Come anticipato da Marca, il contratto iniziale per 10 anni avrebbe second stime degli organizzatori un impatto economico annuo stimato in 400 milioni di euro per edizione, pari a 4 miliardi in totale, che la competizione apporterebbe in forma indiretta alla capitale iberica.