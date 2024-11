Formula 1: dal 2026 anche la GM-Cadillac come scuderia

"Durante quest'anno, hanno compiuto passi operativi e hanno chiaramente espresso il loro impegno a dare all'undicesima squadra il nome di GM/Cadillac", sottolinea la F1. Oltre all'arrivo del gigante automobilistico degli Usa nella competizione regina degli sport motoristici, la F1 sta anche pensando di "far entrare GM come fornitore di motori in un secondo momento".