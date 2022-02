Formula 1, ecco la "vera" Haas: filming day a Barcellona per Mazepin

Prima uscita per la Haas che aveva inaugurato il valzer di presentazioni delle monoposto 2022. Così la VF-22 ha preso forma anche nella realtà dopo il rendering svelato per la livrea. Moltissime le differenze, moltì lampanti come le pance decisamente più grandi per il raffreddamento: linee che ricordano quella della Ferrari di cui ha già la power unit. Il primo a guidarla è stata il russo Nikita Mazeping per il filming day in un soleggiato lunedì a Barcellona, in attesa dei test che scatteranno mercoledì.