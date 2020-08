Formula 1, ecco il poster del GP di Monza: rappresenta la velocità nel futurismo

Sarà GP di Monza a porte chiuse, ma cresce comunque la febbre per la gara in programma domenica 6 settembre. L'Autodromo ha svelato il poster ufficiale in versione futurismo. La protagonista del key visual è una vettura di Formula 1 di diverse tonalità di rosso che sfreccia sulla pista del Tempio della Velocità, riconoscibile grazie al caratteristico cordolo tricolore. Sullo sfondo svetta un’architettura neoclassica che ricorda la Villa Reale di Monza. La reggia è sorvolata dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale: le Frecce Tricolori che da 5 anni prima della partenza del Gran Premio, lasciano nel cielo delle scie verdi, bianche e rosse. I tre colori, predominanti in tutto l’artwork, celebrano l’italianità della gara.