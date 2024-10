Formula 1 e American Express annunciano una nuova sponsorizzazione globale pluriennale

American Express e Formula 1 annunciano oggi una nuova sponsorizzazione pluriennale che amplia la partnership di Amex con la più prestigiosa delle corse automobilistiche nel mondo espandendosi al palcoscenico globale e a tutto il calendario di F1 in qualità di uno dei Partner Ufficiali (in Europa, Australia, Asia, Americhe e Medio Oriente). Elizabeth Rutledge, Chief Marketing Officer di American Express, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con la Formula 1, sulla scia del forte successo della sponsorizzazione nelle Americhe nell'ultimo anno. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione del modo in cui stiamo continuamente accrescendo il valore dell’American Express Membership per i Titolari di Carta in tutto il mondo. Con oltre 300 milioni di fan in tutto il mondo di età compresa tra 18 e 34 anni1, la F1 continua a crescere in popolarità e a rappresentare una passione per i Millennial e la Gen Z, allineandosi fortemente al segmento di clientela in più rapida crescita di American Express".