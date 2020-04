Formula 1, Button su Verstappen: "Riesce a fare cose incredibili"

FORMULA 1

Jenson Button non ha dubbi, Max Verstappen ha qualcosa in più rispetto agli altri piloti di Formula 1: "Vedendo le sue prestazioni in condizioni difficili, come sotto la pioggia in Brasile nel 2016, dico che assurdo ciò che è in grado di fare con la macchina - ha detto l'ex campione del mondo ai microfoni di Sky Sports UK - Quando stacca sembra sempre sul punto di perdere la macchina, molti piloti si schianterebbero più di una volta guidando come fa lui".

Un vero e proprio endorsement quello del britannico, nonostante abbia condiviso la pista con il talento olandese solamente per due stagioni (2015 e 2016), oltre che in occasione del GP di Monaco del 2017, quando sostituì Alonso sulla McLaren: "Non ho corso con lui per molto tempo, ma posso dire che è fuori dal comune".

Button si è sbilanciato al punto da inserire il pilota Red Bull tra i 6 più grandi con cui ha corso in carriera. Gli altri? "Comincio con Hamilton e Alonso, entrambi miei ex compagni di team. Grandissimi talenti, anche se con caratteristiche diverse". Poi, appunto, Verstappen e Sebastian Vettel: "I quattro titoli che ha vinto sono stati tanta roba, ora sta un po' faticando e ha commesso qualche errore sciocco, contro un compagno estremamente competitivo, ma tutto ciò non potrà che renderlo un pilota più forte".

Infine, a completare la sua personalissima top 6, non potevano mancare due icone degli anni dei suoi esordi: "Mika Hakkinen e, ovviamente, il grande Michael Schumacher".