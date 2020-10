Formula 1, Alonso prova la Renault sul circuito di Barcellona

Fernando Alonso è ufficialmente tornato. Il pilota spagnolo è sceso in pista a Barcellona con la Renault RS20 (naturalmente numero 14) per un filming day di 100km, in vista del suo ritorno alle competizioni nel 2021 con la scuderia francese, che prenderà il nome di Alpine F1 Team: "Tornare al volante di una Formula 1 è una sensazione incredibile - ha detto - Dopo gli ultimi due anni, trascorsi senza guidare una monoposto, questo è come un nuovo inizio. Sono davvero entusiasta, proveremo a sfruttare al massimo questi giri, per imparare il più possibile".