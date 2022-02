Formula 1, alle 14 la Ferrari svela la F1-75 ma spunta già la prima presunta foto

A Maranello è il grande giorno della presentazione della nuova Ferrari per la stagione 2022 di Formula 1: alla F1-75 il compito di tornare vincente in pista dove il successo manca da settembre 2019 e avvicinare le prestazioni di Red Bull e Mercedes. Ma, ancor prima dell'evento, in rete è già trapelata quella che potrebbe essere la prima immagine della nuova Rossa: se sia uno scatto rubato o un fake ben realizzato lo si scoprirà solo alle 14 ma intanto Leclerc, Sainz e i tifosi possono già iniziare a sognare.

