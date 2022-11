Forghieri, il ricordo della Ferrari: "Le leggende restano per sempre"

"Le leggende restano per sempre", così la Ferrari ha voluto ricordare Mauro Forghieri. Il cordoglio della scuderia di Maranello è arrivato sui social con un bel messaggio: "È stato un onore fare la storia insieme. La Ferrari e il mondo del motorsport non ti dimenticheranno mai". L'ex ingegnere ha lavorato in Ferrari dal 1961 al 1987 conquistando sette titoli costruttori e quattro piloti in Formula 1,