Ferrari, Vigna: "Lavoriamo instancabilmente per migliorare in F1"

"In Formula 1 abbiamo lottato fino all'ultima gara, anche se l'ultima stagione è stata difficile, spesso carente soddisfazione. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare instancabilmente per tornare al livello che i nostri tifosi giustamente si aspettano da noi, non vediamo l'ora". Lo ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, aprendo la conference call con gli analisti finanziari sui conti del 2023.