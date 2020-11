Ferrari, Vettel pronto all'addio: "Mi mancherà, pronto a tornare al top con Aston Martin"

AI SALUTI

Quattro gare al termine della stagione di Formula Uno, quattro GP ancora a bordo della Ferrari per Sebastian Vettel che la prossima stagione passerà alla corte di Aston Martin, l'attuale Racing Point. Per il tedesco, che ha ufficializzato l'addio alla Rossa già a maggio, non sarà facile lasciare il Cavallino: "Mi mancherà, ne ero fan da quando ero bambino. Sarà una grande sfida arrivare al top di tutto con Aston Martin". Getty Images

Sei stagioni, 114 gare e 14 successi alla guida della Rossa per Vettel che ha provato a regalare emozioni a tutti i tifosi in questi anni di esperienza italiana: "Penso sia come la fine di ogni relazione. Mi mancheranno le persone, lo spirito, la leggenda Ferrari. Sono stato un fan da quando ero un bambino ispirato da Schumacher. La buona notizia è che vedrò ancora alcuni di loro regolarmente l’anno prossimo, anche se in modo diverso".

Sì perché, seppur qualche box più in là, l'esperienza di Vettel in F1 non è ancora conclusa. Il tedesco, che ha luglio ha spento 33 candeline, è pronto a tuffarsi nell'esperienza Aston Martin: "A gennaio-febbraio mi butto nel progetto e devo cercare di assicurarmi di aver capito tutte le cose che devono essere comprese prima dell’inizio dei test e delle gare".

Nel corso dell'intervista rilasciata al sito ufficiale della Formula Uno, Vettel ha poi aggiunto: "Penso che ovviamente il ’21 dovrebbe essere simile in termini di auto a quest’anno ma penso che sarà una grande sfida arrivare al top di tutto. A essere onesti non c’è da sapere qualcosa in particolare su una cosa o su una persona. Penso che sarà conoscere l’intera squadra e i ritmi di lavoro, cercando di trovare le differenze e di contribuire a migliorare le cose".