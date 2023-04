VERSO BAKU

Il team principal di Maranello confida nel riscatto di Leclerc e Sainz: "Intendiamo ripartire dal passo avanti fatto sulle prestazioni pure"

La Ferrari torna in pista nel weekend a Baku dopo il mezzo disastro di Melbourne e l'obiettivo di Maranello non può che essere quello di tornare a lottare almeno per il podio. L'inizio della stagione di F1 è stato ben al di sotto delle aspettative e anche Frederic Vasseur sa bene che un altro passo falso sarebbe difficile da digerire. "È passato quasi un mese dall'ultimo Gran Premio e in queste settimane abbiamo lavorato duramente a Maranello sullo sviluppo della SF-23, sia in termini di miglioramento dell'attuale pacchetto vettura che sul fronte degli aggiornamenti pianificati, che saranno introdotti gradualmente nel corso delle prossime gare", ha detto il team principal del Cavallino.

Vedi anche Formula 1 Non solo F1, Charles Leclerc è un talento anche al pianoforte "Charles e Carlos hanno fatto la loro parte, lavorando al simulatore e dandoci feedback importanti. In Australia avevamo già fatto un passo avanti in termini di prestazioni pure e per l'Azerbaigian intendiamo ripartire da lì", ha aggiunto Vasseur.

Finora Baku non ha portato particolarmente bene alla Ferrari, visto che sul tracciato cittadino azero le Rosse non hanno mai vinto, conquistando solo tre podi complessivi nelle sei edizioni disputate.