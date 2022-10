Ferrari, Sainz: "Red Bull favorita ma ci proveremo". Leclerc: "Obiettivo rimonta"

ferrari

Lo spagnolo: "Una pole divertente ma complicata". Il monegasco: "Nessun rischio folle ma se ci sarà la possibilità di vincere..."

Carlos Sainz soddisfatto dopo la pole position nel GP di Austin: "Un giro molto divertente ma anche complicato per via del vento molto forte, ogni volta era un po' un azzardo perché non sapevi mai il grado di aderenza. Però sono riuscito a fare un giro senza errori, un bel giro". Il pilota spagnolo della Ferrari resta cauto in ottica gara: "Vedo comunque le Red Bull favorite, di solito hanno un passo gara migliore la domenica e soprattutto Verstappen riesce a tirare fuori il meglio dalla vettura. Logicamente faremo di tutto per tentare di vincere, sarebbe un modo fantastico di iniziare questo mini-ciclo di gare che chiudono il campionato".

Charles Leclerc si piazza secondo come tempi ma, per via della sostituzione di motore e turbo, partirà dodicesimo in griglia: "Ho fatto del mio meglio, cercando di domare un vento che cambiava il comportamento dell'auto di giro in giro. Però Carlos (Sainz, ndr) ha fatto un lavoro migliore e si merita questa pole position. L'obiettivo per la gara è rimontare e arrivare nelle posizioni di testa il prima possibile. Vincere? Nessun rischio folle ma se ci sarà una possibilità cercherò di coglierla...".

Infine un messaggio dopo la morte di Dietrich Mateschitz: "Un giorno incredibilmente triste. Al di là dei meriti che ha avuto in questo sport, è triste la perdita di un essere umano ed è per questo che il mio pensiero va alla famiglia e ai suoi amici".