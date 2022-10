Qualifiche Austin, pole di Sainz, Leclerc secondo ma dodicesimo al via

PROVE UFFICIALI

Il ferrarista spagnolo stacca la miglior prestazione assoluta nelle qualifiche di Austin

© Getty Images È di Carlos Sainz la pole position del GP degli USA. Lo spagnolo batte per 65 millesimi il proprio compagno di squadra Charles Leclerc e per 92 il campione del mondo in carica ma al via del GP sarà affiancato proprio dall'olandese, poiché il monegasco pagherà dieci posizioni sulla griglia di partenza per aver sostituito motore endotermico e turbo e scatterà quindi dalla sesta fila insieme a Pierre Gaslu. Dalla seconda fila partiranno le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell che approfittano della penalità (cinque posizioni in questo caso) di Sergio Perez, che era stato autore del quarto tempo in pista.

Terza fila per Lance Stroll (Aston Martin) e per Lando Norris (McLaren). Quarta fila per Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo e per Alexander Albon con la Williams. Perez al via dalla quinta con l'altra Aston Martin di Sebastian Vettel mentre dalla settima (alle spalle di Gasly-Leclerc) si schiereranno Yuki Tsunoda con l'altra Alpha Tauri e Fernando Alonso, autore del nono tempo in pista ma lui pure penalizzato di cinque posizioni in griglia per sostituzione dell'ICE, come Perez e Guanyu Zhou, quest'ultimo al via dalla decima ed ultima fila insieme a insieme Nicholas Latifi. Davanti a loro Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo (ottava fila) e poi il francese Esteban Ocon, una delle delusioni delle qualifiche di Austin insieme a Mick Schumacher.

Per Sainz si tratta della terza pole position della carriera ed è la prima volta che la Ferrari (alla dodicesima pole stagionale!) scatta davanti a tutti al Circuit Of The Americas di Austin, tradizionalmente terreno di caccia di Mercedes e Red Bull. Lo spagnolo avanza quindi una pesante candidatura alla vittoria nel GP degli USA. Toccherà in ogni caso al madrileno contendere il successo a Verstappen, con le due Mercedes in agguato, anche se la seconda fila delle Frece d'Argento è di fatto un "regalo" di Leclerc e Perez. Hamilton incassa infatti 591 millesimi da Sainz, Russell 632. Alle spalle delle Mercedes, i distacchi dalla vetta raddoppiano: un secondo e 242 millesimi per Stroll, un secondo e 334 millesimi per Norris.