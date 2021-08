Ferrari, Sainz dopo il Gp del Belgio: "Non si dovevano assegnare punti"

F1 BELGIO

Il ferrarista ed il suo compagno di squadra Leclerc a punti nella parte bassa della top ten ma la Scuderia perde il terzo posto tra i Costruttori.

La Ferrari archivia il... discutibile GP del Belgio con entrambe le monoposto in zona punti ma nella parte bassa della top ten. L'ottavo posto permette a Charles Leclerc di portarsi ad un solo punto e mezzo dal compagno di squadra Carlos Sainz nella classifica generale piloti: 83,5 punti e mezzo per il madrileno (sesto), 82 per il monegasco (settimo). Nell'anomalo dopogara Sainz ha detto la sua sulla gestione - da parte della Direzione Gara - di una situazione oggettivamente complicata. Getty Images

"Le decisioni prese sono state corrette. Le condizioni erano difficili, non si vedeva niente. Così non si può guidare, rischi troppo. Peccato, ma penso che i punti non vanno dati per una gara che non viene disputata. Non sono contento di questo mezzo punto, non me lo merito".

LECLERC: "GESTIONE GIUSTA, STRANI I PUNTI"

"Credo che la gestione sia stata giusta. Siamo partiti all'inizio per provare a guidare con queste condizioni, e non andava bene. Abbiamo provato a ripartire e con il regolamento che c'è ci ha portato ad avere punti. Credo sia stato giusto riprovare ma trovo strano avere dei punti per una gara che non è mai iniziata". Così Charles Leclerc ha commentato il Gran Premio di Spa.

Per lo spagnolo e per Leclerc che - a detta di quest'ultimo - hanno trascorso giocando... a scacchi parte della lunga pausa tra la prima e la seconda uscita dietro alla Safety Car, la missione del GP d'Olanda del prossimo fine settimana è quella di annullare i quattro punti di vantaggio (169 a 165, erano 163 pari dopo il GP d'Ungheria) che la McLaren può ora vantare sulla Ferrari nella classifica riservata ai Costruttori grazie ai sei punti del quarto posto di Daniel Ricciardo.