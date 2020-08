Ferrari, Leclerc soddisfatto: "E' andata meglio del previsto"

"E' stata una giornata positiva e una volta ancora direi che è andata meglio del previsto. La nostra performance in configurazione da qualifica è stata buona anche se c'è ancora del lavoro da fare per migliorare". Charles Leclerc promuove il venerdì della Ferrari in Catalogna: quarto tempo al mattino e sesto al pomeriggio per il monegasco. "Sono fiducioso che possiamo tirare fuori il massimo della prestazione domani e se riusciro' a mettere a punto la vettura come intendo credo che pure domenica possiamo portarci a casa un buon risultato - aggiunge Leclerc - Per quanto riguarda la simulazione di gara, infatti, posso dirmi soddisfatto. Abbiamo un gran numero di dati da questo inverno ma non è facile compararli con quelli raccolti oggi in condizioni così differenti. Il caldo? In pista non è nemmeno così insopportabile ma quando siedi in abitacolo dentro al garage sembra di stare in una sauna", scherza.