Ferrari, la monoposto 2020 sarà svelata l'11 febbraio

F1

Il tredicesimo attacco della Ferrari al titolo piloti di Formula 1 partirà l'11 febbraio: la casa di Maranello ha infatti svelato la data della presentazione della monoposto per il campionato 2020. Al Teatro Valli di Reggio Emilia appuntamento alle 18:30 per vedere la vettura con cui Sebastian Vettel e Charles Leclerc tenteranno di strappare il titolo a Lewis Hamilton e alla Mercedes. Per la nuova Ferrari primo test in pista nei test pre-stagionali al Montmelò del 19-21 febbraio.

La scelta della location non è casuale, come fa sapere la Ferrari nel comunicato ufficiale: "La squadra italiana, l’unica da sempre presente in Formula 1, ha scelto Reggio Emilia perché il capoluogo emiliano è la città nella quale 223 anni fa è nato il tricolore, poi adottato come bandiera dall’Italia dopo l’unificazione. Il Teatro Valli è dunque la cornice perfetta per svelare la nuova vettura della Scuderia Ferrari".