Ferrari F1-75 in pista a Barcellona con Sainz per il filming day

Piccolo antipasto di test per la Ferrari F1-75 a Barcellona. La scuderia di Maranello ha iniziato il filming day sul tracciato di Montmelò con al volante Carlos Sainz che poi cederà il testimone a Charles Leclerc. Occasione per il team anche per i raccogliere i primissimi dati in vista della tre giorni di test spagnoli che saranno blindati e chiusi al pubblico. Per la nuova monoposto si tratta della seconda uscita stagionale dopo la demo di 15 km di venerdì scorso a Fiorano.