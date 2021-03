Ferrari e Mercedes non trovano il ritmo, Ricciardo e Alonso sognano in grande

FORMULA 1

A metà giornata è l'australiano della McLaren a guidare la classifica dei tempi nel test di Sakhir. Ancora problemi per la Mercedes

di

STEFANO GATTI

Le prime ore della giornata sorridono ancora a Daniel Ricciardo che - come già venerdì - mette la McLaren-Mercedes in cima alla classifica dei tempi del Day 2 dei test in Bahrain, caratterizzati da un testacoda di Carlos Sainz in velocità e da un "lungo" di Lewis Hamilton alla curva 13. Alle spalle di Ricciardo (1.32.215) si piazza il rientrante Fernando Alonso, staccato di soli 124 millesimi dalla vetta. Terzo tempo per Sergio Perez con la Red Bull. Sainz chiude sesto (+0.857), Hamilton ottavo (+1.184).

Solo piloti d'esperienza nei quartieri alti della classica tempi all'ora di pausa in Bahrain: Daniel Ricciardo segna la miglior performance della mattinata (come era già successo ieri) davanti a Fernando Alonso ed a Sergio Perez: due piloti che nel corso dell'inverno hanno cambiato squadra (e power unit) ed uno che si prepara a fare il suo ritorno nel Mondiale dopo due anni trascorsi lontano dalla Formula Uno. Fatica invece un altro veterano, Sebastian Vettel: l'ex ferrarista ha completato solo cinque giri, a causa di noie al cambio della sua Aston Martin. Il tutto in attesa - o meglio in assenza - di Ferrari e McLaren che non si spingono più in su del sesto tempo di Sainz Jr (autore appunto di un testacoda) e dell'ottavo di Hamilton.

In difficoltà venerdì pomeriggio con una posizione in abitacolo non di suo gradimento, il Re Nero è finito in testacoda e nella via di fuga al'uscita della curva 13, quella che immette nel rettilineo in discesa che alla lunga piega finale caratterizzata da un doppio "apex". A separare il neoferrarista dal sette volte campione del mondo la Haas VF21 di Nikita Mazepin ma il rookie più veloce della sessione è stato Yuki Tsunoda, quinto con l'Alpha Tauri a poco meno di mezzo secondo dalla vetta ed a sua volta alle spalle della sorprendente Willliams FW43B di Nicholas Latifi, quarto a 326 millesimi da Ricciardo. Il quale si gode il secondo exploit nel giro di quarantotto ore. Per quanto le gerarchie siano tutt'altro che definite, l'australiano e la McLaren sono scattati alla perfezione ai primi semafori stagionali. E se, anche in Formula Uno, due indizi fanno una prova...