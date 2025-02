Ferrari: dal salotto buono di Fiorano alla Desert Storm di Sakhir

Per allargare le traiettorie e casomai incrociare le traiettorie come solo i venti migliori piloti al mondo sono autorizzati a fare ci saranno ancora un paio di settimane di tempo. Nei test di Sakhir sarà tutto un crescendo di dati, indicazioni e controindicazioni, fino al classico time attack del terzo e ultimo giorno. Sì perché l'obiettivo della Ferrari e dei suoi rivali è classicamente quello di conservare il più gelosamente possibile e il più in là nel tempo possibile i propri segreti e soprattutto il proprio potenziale. Questione di non scoprire le proprie carte fino a Melbourne per non concedere nulla - o quantomeno limitare i danni sotto questo aspetto - alla propria concorrenza.