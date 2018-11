Ferrari, che amarezza! Una disfatta anche in Brasile

11/11/2018 di LUCA BUDEL

Un mezzo disastro, l’ennesimo dopo la vittoria di Spa. Un podio alto che aveva creato aspettative tradite troppo in fretta. Il finale di stagione della Ferrari ha offerto nervi scoperti, incertezze e vulnerabilità difficilmente tollerabili per un tifoso in grado di analizzare la situazione con un minimo di lucidità. Trattasi di analisi crudele certo, ma basata sui dati di realtà che ha offerto questa stagione, iniziata con un carico di illusioni , declinata in delusioni da Monza in avanti. Con buona pace di chi pensava ai cerchi forati della Mercedes o a chi crede nel complotto della federazione.