Ferrari celebra Monza con un look speciale rosso-giallo-nero

FORMULA 1

Anche quest'anno la Scuderia deroga al monocolore rosso in occasione del Gran Premio di casa

Ferrari, look retrò per Monza: le nuove tute di Leclerc e Sainz



















© instagram 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dal look "total yellow" di Monza 2022 a quello più mosso e se vogliamo impattante giallo-rosso-nero di Monza 2023: dress code speciale per Charles Leclerc e Carlos Sainz nel Gran Premio d'Italia in programma nei primi tre giorni del mese di settembre. Inizia con una novità in termini di outfit la settimana che porta al quattordicesimo appuntamento bel Mondiale, un passaggio-chiave nella difficile stagione delle Rosse e un evento da onorare ad ogni costo con una performance che - sulla scorta del podio raggiunto da Leclerc poco meno di un mese fa a Spa-Francorchamps - potrebbe rappresentare un passo avanti dopo il deludente esito del weekend di Zanbdvoort. Resta da capire se la variante cromatica monzese sarà limitata all'abbigliamento da lavoro e da "riposo" dei due piloti (ed eventualmente dell'intero team) o si estenderà anche alle SF-23 del monegasco e dello spagnolo che - dodici mesi fa - sfoggiarono sulle loro f1-75 qualche spruzzata di giallo Modena su cofano motore, pianta dell'halo e alettone posteriore. Oltre che - entrambi - caschi ugualmente in versione speciale Monza a dominante gialla.

Aspetti cosmetici a parte, per il popolo ferrarista che si appresta a prendere possesso di ogni centimetro di Autodromo utile allo show da pista del primo weekend di settembre, la discontinuità più attesa rispetto al trend del Mondiale in corso sta nella speranza di una performance di primissimo piano di Charles e Carlos. In linea (o magari anche meglio) con la scorsa stagione, quando Leclerc e Sainz misero a segno a Monza rispettivamente pole position e terzo tempo delle qualifiche, per poi "peggiorare" entrambi di una posizione nella classifica finale del Gran Premio d'Italia (lo spagnolo in rimonta da fondo griglia causa somma di penalità tecniche), vinto per la prima volta in carriera da Max Verstappen.