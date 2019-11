Ferrari, Binotto bacchetta Vettel e Leclerc: "Hanno danneggiato la squadra"

"Leclerc e Vettel si devono rendere conto che hanno danneggiato l'intera squadra", questo il commento di Mattia Binotto che ha bacchettato i suoi due piloti. Il team principal della Ferrari è "deluso e dispiaciuto" per l'incidente che ha messo fuori dai giochi Seb e Charles: "Erano liberi di gareggiare tra di loro, però sono piccoli errori che si pagano come squadra e non va bene".