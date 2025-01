Ferrari, a Maranello è il giorno di Hamilton: "Sempre sognato di guidare la Rossa"

A Maranello è iniziata l'era Lewis Hamilton. Il pilota britannico è infatti arrivato al quartier generale del "Cavallino" per cominciare ufficialmente la sua avventura in Rosso. Un arrivo molto atteso non solo da tutta la scuderia e dai tifosi, ma anche dal diretto interessato. "Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni - ha scritto il campione sul suo profilo Instagram -. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi". "Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme", ha aggiunto. "Sono incredibilmente grato a John Elkann, Benedetto Vigna, Fred Vasseur e a tutti in Ferrari per la loro fiducia in me e per avermi reso parte di questa famiglia. Sono così entusiasta di iniziare questa nuova era e di incontrare e lavorare con un gruppo di persone di grande talento e ispirazione. Mi dedico a portare tutto ciò che ho da offrire alla squadra, all'organizzazione in generale e ai tifosi. Oggi iniziamo un nuovo capitolo nella storia di questa squadra iconica, e non vedo l'ora di vedere quale storia scriveremo insieme".