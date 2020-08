F1, Williams cambia proprietà: venduta a Dorilton Capital

NOVITA' AMERICANA

Importante novità in casa Williams. Nella settimana della firma del Patto della Concordia, il team di Grove ha annunciato di essere stato acquisito dalla società d'investimento americana Dorilton Capital. La transazione, che ha ricevuto parere favorevole dall'intero consiglio di amministrazione compreso Sir Frank Williams, porterà ingenti quantità di denaro nelle casse della scuderia britannica che da anni vive a fondo griglia e con difficoltà economiche. Da parte dei nuovi proprietari è arrivata anche la notizia più importante: Williams manterrà la propria identità continuando a correre e competere con lo storico marchio e manterrà la propria sede a Grove.

Nomi nuovi dunque per Williams il cui obiettivo, nel futuro che si spera possa essere immediato, è tornare a competere con decisione alla lotta al titolo Mondiale. L'acquisizione da parte di Dorilton Capital, società di investimento americana, è stata definita "l’inizio di una nuova entusiasmante era nella sua storia, con il suo nuovo proprietario che è ben posizionato per capitalizzare i radicali cambiamenti delle regole in arrivo in Formula 1 con il nuovo Concorde Agreement“. Un fatto storico in casa Williams, da sempre a conduzione familiare.

"Siamo felicissimi che Dorilton sia il nuovo proprietario della squadra. Quando abbiamo iniziato questo processo, volevamo trovare un partner che condividesse la stessa passione e gli stessi valori, che riconoscesse il potenziale del team e che potesse liberarlo. In Dorilton sappiamo di aver trovato esattamente questo. Persone che capiscono lo sport e cosa serve per avere successo. Persone che rispettano l’eredità della squadra e faranno di tutto per assicurarne il successo in futuro" le parole di Claire Williams, team principal aggiunto della scuderia di famiglia.

Per la Williams "rendere nuovamente il team di successo e proteggere le nostre persone è stato al centro di questo processo sin dall’inizio. Questa potrebbe essere la fine di un’era per la Williams come squadra a conduzione familiare, ma sappiamo che è in buone mani". "La vendita garantisce la sopravvivenza della squadra, ma soprattutto fornirà un percorso verso il successo" ha aggiunto l'imprenditrice britannica.

Soddisfazione anche da parte di Matthew Savage, presidente di Dorilton Capital: "Siamo lieti di aver investito in Williams e siamo estremamente entusiasti delle prospettive per l’azienda. Crediamo di essere il partner ideale grazie al nostro stile di investimento flessibile e paziente, che consentirà al team di concentrarsi sul suo obiettivo di tornare in prima linea. Non vediamo l’ora di lavorare con il team Williams nello svolgimento di una revisione dettagliata dell’attività per determinare in quali aree devono essere diretti i nuovi investimenti. Riconosciamo anche le strutture di prim’ordine di Grove e confermiamo che non ci sono piani per il trasferimento“.