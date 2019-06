F1, Vettel: "Speriamo domani di fare meglio di oggi"

28/06/2019

Il tedesco è stato anche vittima di un fuori pista, per fortuna senza conseguenze. "La mia escursione fuori pista non ha avuto un grosso impatto sulla mia giornata. L'unico svantaggio è non aver potuto effettuare il long run su gomme soft, ma se non altro sono stato in grado di fermarmi prima delle barriere".



Il ferrarista ha particolarmente patito il vento. "Nel pomeriggio è stato abbastanza difficile, anche per colpa del vento. Non abbiamo testato cose nuove, piuttosto abbiamo provato a capire cos'è successo in Francia con alcune delle parti che avevamo portato. Credo - ha sottolineato - che sia stato utile perché siamo riusciti a capire in quale direzione muoverci con i futuri sviluppi della vettura. A livello di bilanciamento nelle curve non andiamo male, ma sono convinto che possiamo ancora migliorare, cosa che abbiamo già cominciato a fare nel pomeriggio. Forse questa pista per le sue caratteristiche ci aiuta ma resta comunque un tracciato insidioso, sul quale è fondamentale sentirsi a proprio agio nella vettura. È proprio questo l'aspetto sul quale ci stiamo concentrando di più".



Meglio è andata al compagno Leclerc. Il monegasco ha chiuso la sessione pomeridiana al Red Bull Ring con il miglior tempo. "Nel complesso direi che quella odierna è stata una giornata produttiva, nella quale abbiamo completato una serie di valutazioni utili a capire in quale direzione andare con gli sviluppi e nella quale siamo riusciti a trovare la strada giusta per la messa a punto della vettura - ha spiegato - In macchina avevo buone sensazioni oggi, anche se il vento che cambiava spesso direzione e' stato un elemento di disturbo, specialmente nelle curve durante la seconda sessione". "Come in Francia - ha concluso Leclerc - anche qui in Austria mi dovrò concentrare per adattare il mio stile di guida e la vettura in funzione di come la pista evolverà in qualifica".