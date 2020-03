F1, Vettel: "Piloti pronti col freno a mano per la salute"

Il fatto di essere a Melbourne per correre mentre in Europa e non solo l'emergenza coronavirus dilaga, non piace alle squadre di F1 e soprattutto ai piloti. Tanto che sembrano essere pronti a fermarsi in caso di necessità. "Spero che altri siano d'accordo, e speriamo che non si arrivi a questo, ma se dovesse succedere, sicuramente tirerei il freno a mano", ha detto il ferrarista Sebastian Vettel Mascherine nel paddock di Melbourne





























































































L'allarme coronavirus è arrivato anche con la F1 in Australia.



































































































Vedi anche Formula 1 Formula 1, Hamilton e il coronavirus: "Scioccante correre" "Siamo un gruppo di 20 piloti, ci siamo riuniti negli ultimi anni per varie circostanze - ha sottolineato il tedesco - e penso che avremo una opinione comune su grandi decisioni come questa. Credo che saremmo abbastanza maturi per prenderci cura di noi stessi e tirare il freno a mano". Insomma, l'impressione generale è che in tanti siano volati in Australia un po' controvoglia e preferirebbero fermarsi come sta facendo praticamente tutto il mondo dello sport.