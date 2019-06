F1, Vettel in scia a Hamilton nelle libere 1 in Austria

28/06/2019 di ALBERTO GASPARRI

Insomma, piccoli segnali di incoraggiamento dopo la magra figura di Le Castellet, dove Seb e Charles non sono mai stati competitivi, almeno per la vittoria. Certo, è ancora presto per capire se davvero vedremo battaglia anche domenica, ma perlomeno il risultato non sembra già essere scritto. Lo dice il cronometro (1'04"838 il miglior tempo di Hamilton) visto che i distacchi tra i primi tre sono davvero esigui e anche chi segue, come Leclerc e Verstappen, primi di quelli che non sono riusciti a scendere sotto il muro dell'1'05", sono vicini. Segnali di ripresa anche per Gasly, in scia al suo compagno di squadra, mentre hanno deluso le Alfa, capaci di mettersi dietro solo le derelitte Wiliams e Stroll.



La sessione è stata sospesa a una manciata di minuti dal termine dopo che la Renault di Hulkenberg ha perso una parte dell'alettone anteriore dopo aver colpito un cordolo esterno, andando a portare in pista anche un po' di terra.