F1, Vettel: "E' mancato il feeling con la macchina"

22/06/2019

Sebastian Vettel sapeva che sarebbe stata una qualifica difficile, ma qualcosa è andato storto e alla fine si ritroverà a rincorrere dalla quarta fila. "E' mancato il feeling con la macchina, a volte c'era, altre no. La parte finale è stata un po' strana. C'è sempre un motivo per guardare avanti in gara, le qualifiche ci hanno dato una posizione inferiore alle aspettative. Però penso che possiamo fare una buona gara, potremo divertirci", ha commentato.

Decisamente meglio ha fatto Charles Leclerc, che porverà a rovinare la festa delle Mercedes. "Sono contento del mio giro, purtroppo non è stato sufficiente. Dobbiamo continuare a lavorare, sono sicuro che ci riavvicineremo a un certo punto. Ma non potevamo far meglio di così. Dobbiamo fare una bella partenza. Siamo piuttosto forti in rettilineo, loro lo sono di più in curva", ha ammesso il monegasco.