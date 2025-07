F1, Verstappen: "Spa è la mia gara preferita, non vedo l'ora di tornare in pista"

E' carico Max Verstappen in vista del Gran Premio del Belgio di Formula 1. "Spa è un classico e da sempre il mio circuito preferito in calendario; un circuito molto old school dove bisogna fare tutto per bene per ottenere un buon giro - ha dichiarato il pilota della Red Bull -. Mi piacciono le curve veloci come l'Eau Rouge, il layout diverso dagli altri circuiti e i cambi di pendenza che rendono la pista più impegnativa da guidare".