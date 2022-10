F1, Verstappen: "Futuro? Potrei fare altre esperienze nel motorsport"

FORMULA 1

Il campione del mondo guarda avanti: "La mia carriera potrebbe essere molto lunga, ma non mi vedo correre fino a quarant'anni"

Max Verstappen ha appena conquistato il suo secondo campionato del Mondo di F1, ma sembra avere già le idee chiare sul suo futuro: "La mia carriera potrebbe essere molto lunga, ma non mi vedo correre fino a quarant'anni - ha confessato il pilota Red Bull in un'intervista a Sky Sport -. Ci sono altre cose che vorrei fare. Mi diverto molto con ciò che faccio ora e vorrei essere competitivo ancora per qualche anno, anche perché ho un contratto fino al 2028. Dopodiché dipenderà da come andranno le cose. Forse farò qualche esperienza diversa nel mondo del motorsport, perché è importante provare anche altro".

Verstappen è reduce da una stagione dominata, fatta fin qui di 12 vittorie, 2 successi nelle sprint race e 5 pole position, con il titolo iridato che è andato in cassaforte con ben 4 GP d'anticipo: "Per me i numeri non sono mai stati importanti, voglio godermi il momento - ha spiegato l'olandese -. Sono parte di questa squadra da tanto e spero di rimanervi ancora per tanto tempo. Con le persone che abbiamo all'interno del nostro team credo davvero che saremo forti per un diversi anni".

