F1, Verstappen: "A Singapore saremo meno competitivi, ci sarà da lottare"

FORMULA 1

Il campione del mondo insegue l'11a vittoria consecutiva, ma non è sicuro di vincere: "Saremo tutti molto vicini". Spera Hamilton: "Avranno meno curve per fare la differenza"

La Red Bull ha dominato la stagione della Formula 1, vincendo tutte le gare e conquistando dieci vittorie consecutive con Max Verstappen. A Singapore tutti si aspettano il successo dell'olandese, che è scettico: "Penso che non saremo competitivi come su altre piste. I circuiti cittadini sono più difficili per la nostra monoposto". Tra chi spera in un passo falso c'è Lewis Hamilton, che al tempo stesso attacca Helmut Marko per i commenti su Perez.

Vedi anche Formula 1 F1, Leclerc scettico: "A Singapore vivremo un weekend difficile" Dieci vittorie consecutive e nessuna voglia di fermarsi. Max Verstappen sogna di migliorare ancora il suo record di successi in F1, in un'annata storica per le Red Bull, che hanno vinto tutti i Gp disputati. Il pilota olandese, però, è convinto che la sua vettura subirà maggior concorrenza a Singapore, e lo fa chiaramente capire nella conferenza stampa pre-gara: "Penso che non saremo competitivi come su altre piste. I circuiti cittadini sono più difficili per la nostra monoposto, saremo tutti molto vicini e ci sarà da lottare. I cambiamenti della pista vanno bene, ci saranno meno frenate (è stato inserito un rettilineo, ndr) e maggior relax per i piloti. Meno stress per le gomme? Credo che ci sarà meno usura e questo aiuterà la gara in termini di battaglie. Tutto dipenderà dalle zone-Drs, ma ci divertiremo".

Vedi anche Formula 1 F1, Vasseur: "A Singapore confidiamo che Leclerc e Sainz facciano la differenza" Red Bull sta dominando, però Max non perde le motivazioni: "Non ho mai guardato al numero di vittorie, ho sempre cercato di fare il meglio possibile e ottenere i risultati migliori. In ogni weekend siamo noi stessi a metterci tanta pressione addosso per fare il meglio possibile. Possiamo vincere il Mondiale costruttori già a Singapore? Non lo sapevo. Difficile dire se sia la miglior Red Bull di sempre. Negli anni scorsi siamo sempre stati un grande team, ma non avevamo una macchina così forte come adesso e non dominavamo così le gare. Abbiamo interpretato nel migliore dei modi il cambio di regolamento, abbiamo lavorato bene come team e stiamo dando il massimo. Viviamo un'annata storica".

Ma quali sono le insidie di Singapore? Max risponde così: "Innanzittuto bisogna essere bravi a idratarsi, in una gara e in una pista così calde è fondamentale. Devi mantenere la concentrazione ovunque ed è sempre dura nei cittadini, soprattutto con queste temperature che impediscono al sudore di traspirare e lo "imprigionano" nella tuta. Con questo caldo, restare lucidi per due ore è difficilissimo. Questo è il maggior ostacolo, perchè ci vuole un attimo a rovinare tutto".

© Getty Images

Si focalizza sui cambiamenti del tracciato, modificato nel T3 rimuovendo quattro curve per dare vita a un lungo rettilineo, Lewis Hamilton. Di seguito le parole del campione del mondo ai microfoni delle tv: "Abbiamo sempre del potenziale in ogni weekend, ma non abbiamo idea di cosa ci aspetti nel concreto qui a Singapore. Sto solo cercando di essere al 100% e capire come funziona la nuova sezione della pista. Dovrebbe avvicinarci ai leader, Red Bull avrà meno curve per fare la differenza sugli altri".

In chiusura, una nota polemica riguardo alle parole di Helmut Marko su Sergio Perez ("Ricordiamoci che è sudamericano e quindi la sua testa non è concentrata come quella di Max Verstappen o di Sebastian Vettel", ndr): "Non doveva permettersi di parlare così, i suoi commenti sono stati totalmente inappropriati".