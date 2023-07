F1, Verstappen: "Siamo competitivi, la macchina resta molto forte"

QUI RED BULL

L'olandese e Hamilton criticano il nuovo format di qualifica: "Toglie tempo in pista a noi e ai tifosi"

F1, le immagini del venerdì di libere a Budapest



































































1 di 35 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images 1 di 35 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen non sembra preoccuparsi troppo dell'11° tempo con cui ha chiusa la seconda sessione di prove libere in Ungheria: "La macchina non ha dato cattive sensazioni, nel long run finale siamo sembrati competitivi e la macchina resta molto forte - le parole dell'olandese che sta dominando il Mondiale con la sua Red Bull -. L'incidente di Perez? Non è stato l'ideale, ma poi ha piovuto quindi non avrebbe girato comunque, la macchina è stata rimessa in sesto alla grande dai ragazzi. Per quanto riguarda gli aggiornamenti è difficile valutarli, dobbiamo capire se tutto si correla coi test in galleria del vento e in più abbiamo dovuto risparmiare gomme. È un peccato perché c'erano tante persone qui al circuito e non siamo riusciti a regalargli molto spettacolo. Si risparmiano troppe gomme con questo nuovo format di qualifica (che prevede l'obbligo di utilizzare gomme hard in Q1, medie in Q2 e soft in Q3, ndr)".

PEREZ: "INCIDENTE? ERRORE MIO"

Sergio Perez ha cominciato la sua analisi dall'incidente delle Libere 1: "È stato un errore da parte mia, ma i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario rimettendo insieme la macchina e permettendomi di girare nelle Libere 2. Sarà importante trovare un buon bilanciamento con ogni mescola, ho avuto comunque delle buone informazioni".

HAMILTON: "IL FEELING NON ERA AFFATTO BUONO"

Deluso Lewis Hamilton, sul podio un anno fa ma solo 16° nella seconda sessione odierna: "Il feeling non è stato affatto buono, la macchina mi è sembrata peggiorata - le sue parole -. Ora dobbiamo lavorare sull'assetto sperando di migliorare, anche l'anno scorso non eravamo partiti benissimo. Il nuovo format di qualifica? Non è un granché, perché possiamo fare meno giri e non è l'ideale per noi. Toglie tempo in pista a noi e ai fan sulle tribune".

NORRIS: "STIAMO ANDANDO FORTE"

Soddisfatto invece Lando Norris, con una McLaren apparsa ancora in grande spolvero: "Siamo in una buona condizione, ho fiducia e la macchina sta andando forte. In qualifica starà tutto nel non commettere errori e mettere tutto insieme nel giro perfetto. Il passo è buono, puntiamo al Q3 e poi vediamo dove possiamo arrivare".

RICCIARDO: "ALCUNE COSE SU CUI LAVORARE, MA NON MI PREOCCUPANO"

Sorrisi anche per il rientrante Daniel Ricciardo, al suo primo weekend di gara dopo essere subentrato a Nyck de Vries in Alpha Tauri: "Ho avuto un buon feeling, ci sono delle cose su cui io devo lavorare, ma non mi preoccupano troppo. Poi possiamo continuare a migliorare anche qualcosina sulla macchina".