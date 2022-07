F1 Ungheria: Russell sorprende tutti e si prende la pole davanti a Sainz

Ungheria da ricordare per Russell

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

George Russell conquista la pole position del GP di Ungheria, tredicesima tappa stagionale del mondiale di F1. Il pilota britannico, alla prima pole in carriera, precede in griglia le due Ferrari, con Carlos Sainz che partirà al suo fianco in prima fila e Charles Leclerc che aprirà la seconda fila. Quarto tempo per Lando Norris, mentre è buio pesto per la Red Bull, con Verstappen che partirà 10° (per problemi di perdita di potenza in Q3) e Perez 11°.