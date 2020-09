F1, ufficiale: Sebastian Vettel all'Aston Martin nel 2021

UFFICIALE

Ora è ufficiale: Sebastian Vettel nel 2021 correrà con la Racing Point, che dal prossimo anno si chiamerà Aston Martin. E' stata la stessa scuderia a renderlo noto con un messaggio sui social. Il tedesco, quattro volte campione del mondo con la Red Bull, che a fine anno lascerà la rossa di Maranello per fine contratto, proseguirà dunque la sua carriera con la casa britannica. Vettel prenderà il posto di Sergio Perez.

"Un privilegio, sono ancora motivato - ha dichiarato Vettel dopo l'annuncio ufficiale -. Sono lieto di condividere finalmente questa entusiasmante notizia sul mio futuro. Sono estremamente orgoglioso di dire che diventerò un pilota Aston Martin nel 2021". "È una nuova avventura per me con una casa automobilistica davvero leggendaria - ha aggiunto Seb - Sono rimasto impressionato dai risultati che il team ha ottenuto quest'anno e credo che il futuro sia ancora piu' luminoso". "L’energia e l’impegno di Lawrence Stroll nello sport sono fonte d’ispirazione, credo possiamo costruire insieme qualcosa di speciale - ha concluso Vettel -. Ho ancora una grande passione per la F.1 e la mia unica motivazione è correre nelle posizioni che contano in griglia. Poterlo fare con Aston Martin sarà un privilegio".