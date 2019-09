F1, ufficiale: McLaren tornerà a montare motori Mercedes dal 2021

La notizia aveva cominciato a circolare nel paddock di Sochi già da venerdì e l'ufficialità è arrivata sabato mattina: McLaren non rinnoverà il contratto con Renault per la fornitura di power unit (in scadenza a fine 2020) e si affiderà invece a Mercedes, a partire dal 2021. Un ritorno al passato per la scuderia inglese, che con i motori della casa di Stoccarda ha portato a casa tre titoli mondiali piloti (nel 1998 e nel 1999 con Hakkinen, nel 2008 con Hamilton) e un titolo mondiale costruttori (nel 1998).

In attesa della pubblicazione del nuovo e definitivo regolamento tecnico, prevista per fine ottobre, comincia dunque a delinearsi lo scenario della F1 che verrà. L'accordo McLaren-Mercedes (che erano state partner per l'ultima volta nel 2014) implica anche che Renault resterà senza team clienti: la power unit della casa francese sarà dunque montata esclusivamente sulle vetture del team ufficiale.

C'è entusiasmo nelle parole di Zak Brown, CEO di McLaren Racing, per la firma di questo nuovo accordo: "È uno step importante nella nostra strada verso il ritorno al successo in F1. Mercedes in questo momento è il punto di riferimento, sia per quanto riguarda il team sia per quanto riguarda i motori, quindi era naturale che volessimo assicurarci una relazione con loro come fase successiva del nostro percorso".