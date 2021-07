F1 Silverstone, Red Bull furiosa con Hamilton: "Ha mandato Max all'ospedale, vittoria vuota"

LA POLEMICA

Il team principal Horner non le manda a dire al pilota britannico, responsabile del brutto incidente di Verstappen

A Silverstone è polemica tra Red Bull e Mercedes, col team leader della classifica costruttori che punta il dito contro Hamilton dopo l'incidente che ha visto Verstappen andare violentemente contro le barriere. Christian Horner, team principal Red Bull, non ci sta e ha attaccato il campione iridato: "Ha mandato un concorrente in ospedale. Per me, questa è una vittoria vuota".

"Guardate la curva - ha proseguito il team principal della Red Bull - Lewis non è mai vicino al punto di corda, è un incidente enorme. La curva era di Max al 100%, la colpa è tutta di Hamilton. Grazie a Dio è illeso, spero lo valuterete nel modo appropriato".

Poi davanti alle telecamere della F1: "Per me la dinamica è chiara, Lewis si è infilato all`interno in una delle curve più veloci del campionato, lui sa che lì non si sorpassa".