F1, Schumi jr: "Primo grande obiettivo raggiunto, ora devo guidare"

IL PREDESTINATO

Ancora prima di fare il suo debutto in F1, Mick Schumacher ha già tutti gli occhi del paddock puntati addosso e anche lui lo sa bene. "E' sempre stato parte di me, è sempre il mio grande obiettivo arrivare in F1. Adesso so che ho raggiunto una parte di questo obiettivo e ovviamente c'è la seconda parte: devo guidare. Sicuramente servirà un po' di tempo per prendere le misure, il tempo corre così velocemente, dobbiamo iniziare a muoverci abbastanza alla svelta. Ci sarà subito Melbourne dove non ho mai guidato, qui la preparazione al simulatore sarà molto importante per me. Dovrò concentrarmi sulla guida, imparare il più velocemente possibile per arrivare pronto al via della gara", ha detto il prossimo pilota Haas. Ferrari, un'asta per celebrare i mille Gran Premi ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa





ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche Formula 1 F1, la Haas annuncia Schumi jr come pilota per il 2021 "L'ho saputo non molto prima di quando poi lo ha appresto la maggior parte delle persone. Ho ricevuto la chiamata dal team ed ho avuto la conferma. E' semplicemente fantastico. E' sempre difficile per me parlare di me stesso. Vengo dalla Germania, ho iniziato guidando i kart,come tutti i ragazzi ho fatto la trafila nelle categorie junior. Ho corso due anni in F4 e poi per due anni in Formula 3 con un discreto successo e ora sono qui in Formula 2 e sono pure in testa al campionato. Direi che sono davvero felice e molto orgoglioso di trovarmi qui in questa posizione", ha aggiunto a Sky.

Vedi anche Formula 1 Già in pista il "dopodomani" del Mondiale: Russell e Schumacher Jr., coincidenze e destini incrociati