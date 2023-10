F1 Qatar, Leclerc: "Obiettivo? Il secondo posto nel Mondiale costruttori"

WEEKEND IN QATAR

Sainz: "Sarà un weekend dove soffriremo, spero nella Sprint"

© Getty Images Arrivano le parole dei piloti Ferrari alla vigilia del Gran Premio di F1 del Qatar, sulla pista di Losail. Charles Leclerc ha rimarcato un obiettivo comune all'interno del box della rossa di Maranello, evidenziato nei giorni scorsi anche da Sainz: "Obiettivo? È sicuramente il secondo posto nella classifica costruttori, siamo fiduciosi". Lo spagnolo invece si è mostrato realista sul weekend: "Sarà come Suzuka, tanti fattori influiranno".

A poche ore dalle prime prove libere del weekend di Formula 1 in Qatar, arrivano le parole dei piloti Ferrari. Charles Leclerc ha speso parole al miele per Max Verstappen: "Si merita questo titolo, è solamente questione di tempo. Lo ha meritato ed è stato estremamente costante in qualsiasi pista e con qualsiasi condizione. La sua stagione è stata perfetta". Il monegasco è poi tornato sugli obiettivi della Ferrari: "Dobbiamo puntare al secondo posto nel campionato costruttori. Siamo fiduciosi, è un nostro obiettivo".

Più concentrato sulla gara stessa Carlos Sainz, che però si è mostrato piuttosto realista: "Sarà un fine settimana complesso. Penso che non sarà troppo diverso da quello di Suzuka, se non peggiore. Non ci sono curve lente o grandi frenate, che è dove spesso andiamo bene. Cordoli alti? Credo che in questa gara parleremo più dei track limits rispetto ai cordoli. Ci sono tanti fattori, tra cui il caldo estremo, che influiranno. Spero però nel sabato, nei Gran Premi che prevedono la Sprint Race solitamente andiamo bene e il team non lavora male. Spero che questa cosa possa compensare".