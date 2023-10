F1, Verstappen: “Non avrei mai pensato di raggiungere Senna e Lauda"  

GP QATAR

Hamilton: “Il team è ancora affamato e questo mi dà energia”

© Getty Images Max Verstappen potrebbe laurearsi campione già durante la Sprint Race di sabato nel weekend di Formula 1 del Qatar. Queste le parole del due volte (ormai quasi tre) campione del Mondo: “Ammetto che non avrei mai pensato di poter raggiungere piloti del calibro di Ayrton Senna, Niki Lauda e Jackie Stewart”. Più focalizzato sul lavoro invece Lewis Hamilton: “Il mio team è ancora tanto affamato, mi piace, mi dà la giusta carica”.

Sempre più vicino al terzo titolo mondiale Max Verstappen, che ha parlato alla vigilia del Gran Premio del Qatar di Formula 1 in programma questo weekend: “Non avrei mai pensato di poter raggiungere piloti come Ayrton Senna, Niki Lauda o Jackie Stewart. È bello arrivare qui con il titolo costruttori già in cassaforte. Sarà un weekend interessante: la pista è divertente da guidare, ma fa anche molto caldo e le temperature faranno la differenza. Con la Sprint Race di sabato dovremo lavorare alla grande subito da venerdì. Il titolo può essere vinto di sabato, è il nostro obiettivo, sperando che diventi un weekend indimenticabile”.

Ad esaltare la grande stagione dell’olandese della Red Bull c’è anche Lewis Hamilton: “Se penso alla stagione di Max, credo che abbia fatto un lavoro straordinario e che debba continuare così. Non devo dire nulla sul suo livello. Tutti i piloti hanno esigenze ed obiettivi, credo che io, Max e Fernando Alonso siamo quelli che spingono di più verso il limite per centrarli”. L’inglese della Mercedes ha poi continuato parlando del lavoro del suo team: “Siamo ancora estremamente affamati. Questa cosa mi piace, mi dà energia. Vogliamo tutti la stessa cosa nella squadra, e dobbiamo partire tornando sul gradino più alto del podio. Quella sarà probabilmente la mia vittoria più bella in carriera”.