F1, prima conferenza in Ferrari per Hamilton: "Non sento la pressione"

La curiosità per il primo Gp della stagione in Formula 1, quest'anno, è almeno triplicata. Questo perché a Melbourne, primo appuntamento del 2025, debutterà in Ferrari Lewis Hamilton. Dopo tante aspettative, presentazioni e primi giri, si fa insomma sul serio. Ci sarà inevitabilmente pressione sul britannico, che però in conferenza stampa dimostra di essere psicologicamente più che pronto: "Nel corso degli anni la pressione che ho esercitato su me stesso è stata 10 volte superiore a quella che mi hanno messo gli altri. Non sono entrato in Ferrari per sentirla: so cosa posso portare e come farlo, si tratta di abbassare la testa e lavorare. Arrivo a questo weekend con una mentalità aperta.