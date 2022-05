F1, Perez: "Un sogno che si realizza, contro Sainz è stata dura"

QUI RED BULL

Soddisfatto anche Verstappen: "Ho aumentato il mio vantaggio in classifica, oggi bicchiere mezzo pieno"

Sergio Perez si gode il trionfo nel GP di Monaco, la sua terza vittoria in carriera in Formula 1: "È un sogno che si realizza, da pilota sogni di vincere qui - le parole del pilota Red Bull al termine della corsa -. Dopo la gara di casa non c'è altro weekend più speciale di questo. È stata dura alla fine, ho dovuto stare attento a non commettere errori perché Carlos era vicino, però è andata bene. È stata una giornata eccezionale per me e per il mio paese. Sono molto contento, sono sicuro che Pedro Rodriguez (il pilota che ha superato nell'albo d'oro come messicano più vincente della storia, ndr) sia molto fiero di me". © Getty Images

Soddisfazione anche nelle parole di Max Verstappen, terzo al traguardo ma capace di chiudere davanti al rivale per il titolo Charles Leclerc: "Ho fatto il meglio che potevo dopo le qualifiche, la strategia è stata ottima per superare entrambe le Ferrari - ha spiegato l'olandese campione in carica -. È stata una domenica frenetica, ma siamo contenti. Ho aumentato il mio vantaggio in classifica e quindi il bicchiere è mezzo pieno. Era molto semplice commettere un errore oggi, nel complesso è stata una buona giornata. Sono olto contento per Checo, è stato straordinario".