F1 Monza, Heineken rilancia “when you drive, never drink” per promuovere il consumo responsabile

Anche quest’anno Heineken rinnova il suo impegno per la promozione del consumo responsabile in occasione della 96ª edizione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025, in programma dal 5 al 7 settembre presso l’Autodromo di Monza. Presente con Heineken 0.0 - lager analcolica dal gusto pieno e distintivo, pensata per chi vuole vivere appieno ogni momento, senza rinunciare al gusto - il brand conferma il ruolo di Global Partner della competizione, rafforzando un legame avviato nel 2016 e da allora orientato a diffondere la cultura della moderazione e del bere responsabile. La campagna globale “When You Drive, Never Drink” che vede ancora una volta protagonista il quattro volte Campione del Mondo Max Verstappen.
TORNA LA CAMPAGNA “WHEN YOU DRIVE, NEVER DRINK”
La campagna mostra Verstappen nelle vesti di “designated driver” della serata, un ruolo che sottolinea con tono ironico come il miglior guidatore sia sempre chi sceglie di non bere alcolici, a meno che non si tratti di una Heineken 0.0. Un messaggio semplice e diretto: non servono scuse per scegliere la moderazione. “È importante che chi sceglie di non bere alcolici possa sentirsi pienamente parte dell’atmosfera e dell’energia dello sport. Che si stia guidando, puntando alla massima performance o semplicemente non si abbia voglia consumare alcolici, non serve alcuna giustificazione. Si può vivere ogni momento al meglio, senza rinunce”, commenta il pilota.
CONSUMO RESPONSABILE IN POLE POSITION: CRESCE LA SCELTA ANALCOLICA TRA I TIFOSI F1
La campagna riflette un cambiamento culturale ormai evidente: sempre più persone, in particolare donne e giovani della GenZ, scelgono birre analcoliche non solo per necessità, ma come espressione consapevole di uno stile di vita. Una recente indagine globale di Heineken svolta su oltre 17.000 persone tra i 18 e i 69 anni, in 11 mercati internazionali, tra cui l’Italia, evidenzia che 1 tifoso sportivo su 4 sta moderando il consumo di alcol o passando a opzioni analcoliche. In particolare, il 56% degli appassionati di Formula 1 consuma regolarmente birra analcolica, rispetto al 43% della popolazione generale, e proprio il 62% dei tifosi riconosce Heineken come il brand leader nella promozione del consumo responsabile.
