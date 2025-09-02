Logo SportMediaset
Cagliari, ecco Belotti: "Io pronto, non mi sono mai fermato"

02 Set 2025 - 16:51

Decine di tifosi e ressa in aeroporto a Cagliari per l'arrivo del nuovo acquisto Andrea Belotti. Per l'ex attaccante del Benfica cori e consegna della sciarpa rossoblù. E poi tanti incoraggiamenti. Da "spacca tutto" a "vedrai che qui rinasci". Le sue prime dichiarazioni dal varco del settore arrivi all'auto del club nel parcheggio esterno, per confermate la trattativa lampo che lo ha portato al Cagliari a mercato quasi scaduto. "È accaduto tutto molto velocemente - ha detto l'ex granata - se è andata bene vuol dire che c'era la volontá da entrambe le parti". La stagione? "Sensazioni positive, ho già visto la squadra, c'è un grande potenziale". E ora subito a disposizione di Pisacane: "Dal mondiale per club in poi non mi sono mai fermato. So di stare bene. E non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi". L'acquisto a titolo definitivo è stato già ufficializzato ieri. Ora Belotti ha due settimane di tempo per conoscere bene mister e compagni. L'ultima parola spetterà a Pisacane: in ballo l'esordio alla Domus contro il Parma davanti al suo nuovo pubblico, sabato 13 settembre alle 15. 

