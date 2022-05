F1, Montecarlo da pioggia pesante: bandiera rossa, poi si parte

Tutti con gli occhi al cielo a Montecarlo. Un primo scroscio di pioggia ha provocato la sospensione della procedura di partenza del GP, poi iniziato alle 15.16 per il giro di formazione dietro alla Safety Car ma un pesante acquazzone e la pista a tratti allagata convincono la Direzione Gara a esporre la bandiera rossa dopo soli due passaggi. Tutti ai box in attesa del transito della perturbazione, con qualche scorcio di cielo azzurro solo sulle montagne che sovrastano il Principato. Alle 16.05 di nuovo tutti dietro la Safety Car e con pneumatici full wet, un giro prima del rientro della Safety e del via definitivo.