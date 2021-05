Sainz: "Fieri di quanto fatto,". Binotto: "Potevamo vincere"

FERRARI

Lo spagnolo conquista il primo podio stagionale per la Rossa

Una Monte Carlo dal doppio volto per la Ferrari che se prima della gara ha dovuto fare a meno di Leclerc, nel finale festeggia il primo podio in Rosso di Carlos Sainz, che chiude il GP al secondo posto. Risultato importantissimo per lo spagnolo, alla quinta gara con la scuderia di Maranello: "E' un grande risultato, se me l'avessero detto prima che sarei venuto qui per il podio avrei accettato tutto quello che è successo".

"Non ha lo stesso sapore di sempre, ma Ferrari può essere fiera di quanto fatto" ha detto Sainz. Il pilota Ferrari ha poi detto la sua su quanto successo al compagno di box Leclerc: "Quando vedi l'altra macchina che non può partire senti più responsabilità. Dovevo gestire la partenza, il traffico e tanto altro, ma il team ha meritato il podio".

BINOTTO: "POTEVAMO VINCERE, IMPAREREMO DAI NOSTRI ERRORI"

"Ho delle sensazioni contrapposte, delusione per Leclerc e tanta felicità per Sainz. Dobbiamo guardare e analizzare cosa è successo nella macchina di Charles, potrebbe essere slegato all'incidente di ieri". Questo il commento del team principal di Ferrari Mattia Binotto. Per la Rossa una domenica che poteva dare di più: "Potevamo guadagnare molti più punti, abbiamo avuto un ritmo più forte di Bottas e Leclerc poteva anche giocarsi la vittoria. Abbiamo avuto problemi di affidabilità e dobbiamo analizzare bene cos'è realmente successo".

"Leclerc e l'abbraccio con Sainz? Mi fa piacere, lo è andato a cercare e c'è uno spirito giusto. Non è scontato, la squadra ha voglia di crescere e fare bene e noi siamo orgogliosi di tutto ciò. E' una Ferrari che su certe piste può dare tante soddisfazioni, lavoriamo per il futuro per aprire un ciclo vincente. Il risultato di oggi è utile in questa direzione - ha commentato Binotto -. La squadra è unita, l'anno scorso siamo stati insieme nonostante le difficoltà. Impareremo dai nostri errori, l'importante è capire e avere le soluzioni affinché non ricapitino più. Avevamo il potenziale per vincere, non è una cosa di poco conto"