F1, Mazepin positivo al Covid: niente GP di Abu Dhabi

FINALE AMARO

Il russo della Haas costretto a saltare l'ultima gara della stagione: "Auguro a tutti un gran finale"

Nikita Mazepin non parteciperà al GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale di Formula 1. Dopo aver chiuso le qualifiche al 20° e ultimo posto, il pilota russo della Haas è risultato positivo al Covid ed è stato posto in isolamento. La scuderia americana, così, chiude la stagione con in pista il solo Mick Schumacher.

"Ciao a tutti. Purtroppo vi devo annunciare che sono risultato positivo a un test anti-Covid. Mi sento bene ma non sono in grado di partecipare alla gara. Auguro a tutti i miei colleghi un fantastico finale di stagione e li ringrazio per il loro supporto", ha scritto sui suoi social.

"Nikita è asintomatico e sta fisicamente bene, ma ora si autoisolerà e aderirà alle linee guida delle autorità sanitarie pubbliche competenti, con la sicurezza come priorità assoluta per tutte le parti interessate", ha affermato il suo team in una nota. Il pilota di riserva della Haas, il brasiliano Pietro Fittipaldi, è ad Abu Dhabi, ma poiché non ha preso parte ad almeno una sessione questo fine settimana, non è idoneo a sostituire Mazepin.