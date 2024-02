Libere F1 Bahrain, Leclerc: "In lotta con gli altri". Sainz: "Sarà un weekend interessante"

GP BAHRAIN

Prima giornata di libere positiva per la Ferrari che punta a sorprendere tutti nel primo weekend della stagione

F1 Bahrain, le immagini delle prime libere della stagione

































































Le prime libere della stagione di F1 in Bahrain riconsegnano una Ferrari consapevole dei propri punti di forza e di quelli che potrebbero i limiti di una SF-24 che punta a fare divertire. La migliore delle Rosse è quella di Carlos Sainz, che ha chiuso il giovedì col quarto tempo: "È andata bene, era complicato perché c'era vento forte. Guidare rispetto ai test è stato un po' più difficile, ma abbiamo anche visto che la griglia è ravvicinata e potrebbe essere un weekend interessante".

Charles Leclerc, invece, ha chiuso col nono tempo dietro Verstappen, Hulkenberg e Stroll, ma non è preoccupato: "Mi aspettavo di poter essere lì con gli altri, l'unico punto interrogativo è la Red Bull. Chissà quanto sarà più avanti. Però per noi sarei sorpreso se non fossimo in lotta con gli altri questo weekend".

Frédéric Vasseur, team principal Ferrari, analizzando le prestazioni del Cavallino Rampante sul tracciato di Manama, si è detto soddisfatto: "La giornata è andata abbastanza bene nel complesso, le libere 1 ci hanno fatti stare tutti vicini ed è difficile avere un quadro chiaro. Leclerc e Sainz sono andati bene, ma dobbiamo cercare di migliorare. Abbiamo corretto gli errori della vettura dell'anno scorso, oggi abbiamo dimostrato che siamo cresciuti. Abbiamo risolto i problemi col vento. Sappiamo ora dove possiamo migliorare la macchina, una posizione migliore rispetto allo scorso anno. Prima fila? Vediamo, non so cosa sia successo a Verstappen perché ci aspettavamo potesse essere più veloce. Sono rimasto sorpreso, il passo gara però è veloce. Vediamo domani, dopo Verstappen tutti siamo vicini ed è impossibile fare previsioni".